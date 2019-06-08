08.06.2019 22:29
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Çan Belediyesi güreşçisi Aktürk, Avrupa şampiyonu

Çan Belediyesi güreşçisi Aktürk, Avrupa şampiyonu

Çan Belediyesi Güreşçisi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu olduÇan Belediyesi güreşçisi Feyzullah Aktürk, İspanya'da yapılan final güreşlerinde Moldovalı rakibini 12-0 yenerek şampiyon Çan'da coşku ile karşılandı.

Çan Belediyesi Güreşçisi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

Çan Belediyesi güreşçisi Feyzullah Aktürk, İspanya'da yapılan final güreşlerinde Moldovalı rakibini 12-0 yenerek şampiyon Çan'da coşku ile karşılandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Çan Belediyesi güreş kulübümüzün yetiştirdiği güreşçimiz bugün İspanya'da Moldovalı rakibini 12-0 bir üstünlük ile yenerek Avrupa Şampiyonası'nda Çan'ımızı temsil etmiştir. Güreşçimizi en içten dileklerimle kutluyorum. Her zaman dediğim gibi Çan Belediyesi olarak sporcularımızın yanında olacağız" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
İspanya, Çan Belediyesi, Çan, Spor

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