Haberler » Güncel » Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Haber

Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Çan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

07.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:54 Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çan İlçesinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilçede belediye çalışanları da karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün koordinesiyle sabah saat 6'da başlayan çalışmalara Başkan Bülent Öz'de katılıyor. Başkan Öz, " İlçemizde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm personelimiz ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ilçemizin ana halterlerinde çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle aralarındaki yollarımızı da ekiplerimiz açıyor. İlçemiz sınırları içerisinde sıkıntılı bir durum şimdilik yok. Ekiplerimiz ile birlikte 24 saat çalışmalarımızın başındayız" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Sabah, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi - Haber
14:22   Bakan Selçuk, Güney Sudanlı Bakan Acuil ile görüştü - Haber
14:21   Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi - Haber
14:21   Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:17   Yerel Yönetimlerde Deneyim Paylaşımı Projesi'nde Kapanış Konferansı yapıldı - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:27:55