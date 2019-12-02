Haberler » Güncel » Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi - Haber

Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi

Çan Belediyesi, motosiklet kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim vermek için Milli Eğitim Bakanlığı Sürüş Eğitmeni ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Hakemi Tanser Katkar'ın katkılarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik bir eğitim semineri düzenledi.

02.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:20Çan Belediyesi'nden güvenli sürüş eğitimi
Belediyesi, motosiklet kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim vermek için Milli Eğitim Bakanlığı Sürüş Eğitmeni ve Türkiye Federasyonu Hakemi Tanser Katkar'ın katkılarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik bir eğitim semineri düzenledi.

Gerçekleştirilen seminerin sonunda katkılarından ve desteklerinden dolayı eğitmen Tanser Katkar'a teşekkür plaketi verildi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün ve belediyenin sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çan Belediyesi olarak motosiklet sevdalılarını bir araya topladık; motosiklet kullanıcılarını bilinçlendirmek ve güvenli sürüş hakkında bilgilendirmek adına düzenlenen eğitim programımızı gerçekleştirdik" denildi. - ÇANAKKALE

milli eğitim bakanlığı, Çan Belediyesi, Motosiklet, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:54 Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci: "Bana karşı bir algı operasyonu yapıldı"
13:58 BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı başladı
13:58 Emekliliğine 1 yıl kalan polis, görev başında kalp krizinden öldü
13:53 Mehmet Atılgan, babası Yusuf Atılgan'ı Ataşehir'de anlattı
13:53 Viranşehir'de sağanak yağmurdan yol çöktü
2.12.2019 14:01:57