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Çan Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama

Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

21.08.2019 09:50 Çan Belediyesi'nden sokak hayvanları için duyarlı uygulama
Çan Belediyesi sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçları için parklara beslenme kabı yerleştiriyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Bizim gibi bir can taşıdıklarının ve bu dünyada bizim kadar yaşam hakkına sahip olduklarının bilincindeyiz. Bu düşünceyle parklarımızın girişlerine sokak hayvanlarını besleme kabı yerleştiriyoruz." diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımında hassasiyetini dile getiren Başkan Bülent Öz, "Sokak hayvanlarımızı yemeğe, suya ve sevgiye muhtaç etmeyelim; unutmayın onlarda canlı ve her canlı gibi bakıma muhtaç." dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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