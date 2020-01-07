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Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

07.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:22 Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir prensibiyle hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Çan Belediyesi ve Başkan Bülent Öz, sosyal medya hesaplarından "Sokaktaki tüm yardıma muhtaç canlarımıza sahip çıkalım ve onları unutmayalım." Paylaşımında bulunarak vatandaşları da sokak hayvanları için hassas olmaya davet etti. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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