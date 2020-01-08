Haberler » Güncel » Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber

Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

08.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:17 Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

'Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir' sloganıyla hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sokaktaki tüm yardıma muhtaç canlarımıza sahip çıkalım ve onları unutmayalım" ifadelerini kullanarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34   Adana'da dolandırıcılık şüphelisi polisin sahte ilanıyla yakalandı - Haber
10:34   Hac kurası yarın çekilecek - Haber
10:33   Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor - Haber
10:28   Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor - Haber
10:27   Çekerek lavanta ile kalkınacak - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:34:55