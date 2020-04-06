Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı.
06.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:20
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemiştir. Bizlere muhtaç olan sokaktaki dostlarımızın aç kalmaması adına gerekli tedbirleri alıyor; beslenme kaplarına düzenli olarak mama ve su ihtiyaçlarını giderici çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu süreçte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokaktaki
dostlarımız için vatandaşlarımızı hassas ve duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler: Çan Belediyesi, Bülent Öz, Çan, Güncel