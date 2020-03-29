Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri

Çan Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral olması için sokak konseri düzenledi.

29.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:11
Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri
Çan Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral olması için sokak konseri düzenledi. Çanlı müzisyenlerden oluşan grup, Başkan Bülent Öz ile Çan sokaklarını gezerek farklı şarkılar seslendirdi.

Başkan Öz, "Hemşerilerimize sürekli 'evde kalın, evde hayat var' gibi çağrılar yapıyoruz. Evde kalan vatandaşlarımıza neler yapabiliriz diye düşündük. Daha önce sosyal paylaşım sitelerimizden egzersiz hareketleri programı yayınladık. Bugün de farklı bir şey yapalım istedik. Çanlı müzisyen arkadaşlarımızla Çan sokaklarında gezerek evde kalan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa eğlendirebilmek için sokak konseri düzenliyoruz. Çan'ın tüm mahallelerini gezerek bu konserimize devam edeceğiz" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çan Belediyesi, Koronavirüs, Bülent Öz, Çan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:43: İBB, YÜZDE 50'YE UYMAYAN HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜNÜN SERTİFİKASINI İPTAL ETTİ - Haber 17:43: Sivas'ta 5 köy karantina altına alındı - Haber 17:42: "Evde kal" çağrısına uyuldu - Haber 17:42: TUZLA TEM OTOYOLU'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 17:41: AVCILAR'DA YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLAR VE BAZI YAŞLILAR YİNE PAZARDAYDI - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber