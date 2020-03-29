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Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri

Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri Çan Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral olması için sokak konseri düzenledi.

29.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:41
Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri
ÇANAKKALE - Çan Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral olması için sokak konseri düzenledi. Çanlı müzisyenlerden oluşan grup, Başkan Bülent Öz ile Çan sokaklarını gezerek farklı şarkılar seslendirdi.
Başkan Öz, "Hemşerilerimize sürekli 'evde kalın, evde hayat var' gibi çağrılar yapıyoruz. Evde kalan vatandaşlarımıza neler yapabiliriz diye düşündük. Daha önce sosyal paylaşım sitelerimizden egzersiz hareketleri programı yayınladık. Bugün de farklı bir şey yapalım istedik. Çanlı müzisyen arkadaşlarımızla Çan sokaklarında gezerek evde kalan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa eğlendirebilmek için sokak konseri düzenliyoruz. Çan'ın tüm mahallelerini gezerek bu konserimize devam edeceğiz" dedi. Çan Belediyesinden ’evde kal’ konseri

Kaynak: İHA

Etiketler: Çan Belediyesi, Koronavirüs, Çan, Yerel

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Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri

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