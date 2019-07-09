09.07.2019 12:31
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Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel hamile mi?

Şarkıcı Can Bonomo ile 2018'de evlenen oyuncu Öykü Karayel'in hamile olduğu iddia edildi.

Rockçı Can Bonomo ile 2018'de hayatını birleştiren oyuncu Öykü Karayel, ikizi Ezgi Karayel ve eşiyle plajda görüntülendi. Yakında birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan çiftin sahildeki halleri ise çevredekilerin dikkatini çekti.

ELİNİ ZAMAN ZAMAN KARNINA KOYDU

Can Bonomo ile Öykü Karayel, gazetecileri fark edince bikini önlemi aldı. Bomono, eşine üzerine hemen pareosunu giymesini söyledi. Elini zaman zaman karnına koyan oyuncunun hamile olduğu iddia edildi.

"BEN ÖYKÜ DEĞİLİM"

Bu arada Öykü Karayel hayranları Ezgi Karayel'in yanına gidip imza istedi. Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim" diyerek oyuncunun hayranlarını geri çevirdi.

Can Bonomo ile evlenen oyuncu Öykü Karayel hamile mi?
Öykü Karayel, Can Bonomo, Magazin

YORUMLAR (3)
#YORUMCU: Hayır sadece mayo ile görüntülenmesini istememiş. Hamile bir bayan alkol kullanmaz çünkü
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ALKOL...: Hamile birisi alkol kullanmaz saçma haber. . .
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BB: Alkol alan ıkızı.
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