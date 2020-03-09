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Can Bonomo'nun yeni teklisi yayınlandı

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo, 'Sen Bunları Duyma' isimli yeni teklisini Avrupa Müzik markası ile dinleyicilerle buluşturdu.

09.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:44
Can Bonomo'nun yeni teklisi yayınlandı

Sen Bunları Duyma şarkısının söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait. Kayıt, mix ve mastering'i, Ali Rıza Şahenk'in sahip olduğu The Fatlab'de yapılan şarkının kapak görseli ve projenin görselleri Aylin Güngör tarafından analog olarak çekildi.& ;

Can Bonomo'nun yeni şarkısı Sen Bunları Duyma, 6 Mart tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Can Bonomo, Magazin
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