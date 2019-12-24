Can Butonu Türkiye birincisi

Gaziemir Belediyesi'nin "Sosyal Alarm Butonu ve Düşme Dedektörü Projesi," Doktorclub tarafından düzenlenen, 19 kategoride 187 projenin yarıştığı Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Başkan Arda, düzenlenen törende ödülü aldı

Belediyenin bu kapsamda hayata geçirdiği Sosyal Alarm Butonu ve Düşme Dedektörü Projesi, Doktorclub Awards 2019 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri yarışmasında Türkiye birincisi oldu. 19 kategoride 187 projenin katıldığı, 95 jüri üyesinin değerlendirme yaptığı yarışmada belediyenin projesi Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları kategorisinde Yılın Yenilikçi Uygulaması seçildi.

İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, birincilik ödülünü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk'ten aldı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Halil Arda, yarışmayı düzenleyenlere ve jüri üyelerine teşekkür etti. Belediyenin sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Arda, "Sosyal Alarm Butonu ve Düşme Dedektörü Hizmetimiz ile yalnız yaşayan yaş almış yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyor ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza Sosyal Alarm Butonu hizmeti veriyoruz. Kollarına ya da boyunlarına takılan bu buton sayesinde vatandaşlarımız bir sağlık sorunu yaşadıklarında butona basıyor ve sağlık ekipleri ile iletişime geçiyor. Yaşamlarını tek başına sürdüren 75 ve üzeri yaştaki vatandaşlarımıza ise hem Düşme Dedektörü hem de Sosyal Alarm Butonu dağıtıyoruz. Yurttaşlarımızın düşmeleri ya da ani bir hareket sergilemeleri halinde cihaz devreye giriyor ve sağlık ekiplerine uyarı gönderiyor. Sinyali alan sağlık ekipleri hemen adresi ulaşarak gerekli işlemleri yapıyor. Bu çalışmaları yürüten tüm sağlık personelimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düşme Dedektörü

Gaziemir'de tek başına yaşayan 75 ve üzeri yaşdaki vatandaşlara hem 'düşme dedektörü' hem de 'sosyal alarm butonu' dağıtılıyor. Düşme dedektörü sayesinde yalnızlık korkusunu yenen yaş almış vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu yaşayıp düşüp ya da bayılırsa cihaz kendiliğinden devreye giriyor ve 20 saniye içinde çağrı merkezini uyarıyor. Sinyali alan çağrı merkezindeki personel sistem üzerinden kişiyle iletişim kurmaya çalışıyor. Merkezdeki görevlinin, "Bir sağlık sorununuz mu var?" şeklindeki sorusuna yanıt alamaması durumunda ise görevli, aynı anda hem vatandaşın yakınlarına hem de sağlık ekiplerine haber veriyor. Yakınlarının hastalanan kişinin evine uzak olması durumunda ise görevliler kapı kilidini kırarak sağlık ekiplerinin bir an önce kişiye müdahale etmesini sağlıyor. Gaziemir'de yaşayan 19 kişiye düşme dedektörü hizmeti veriliyor.

Sosyal Alarm Butonu

Evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise belediyenin sosyal alarm butonu hizmeti ile yalnızlığı aşıyor. Tek başına yaşayan vatandaşlar herhangi bir sağlık sorunu yaşadığında kollarında ya da boyunlarında taşıdıkları sosyal alarm butonuna basıp 7 gün 24 saat sağlık hizmeti alabiliyor. Acil durumda butona basarak çağrı merkeziyle iletişime geçen kişi sorununu anlatıyor ve merkez sağlık ekiplerini adrese yönlendiriyor. Adrese giden sağlık ekipleri hastaya gerek tıbbi müdahaleyi yapıyor, gerekirse hastaneye ulaştırıyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında 137 kişiye sosyal alarm butonu dağıtıldı.