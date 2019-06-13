Can Çakmur'a 'Aydın Gün' teşvik ödülü

Güher ve Süher Pekinel'in vizyonu ve öncülüğünde, Tüpraş'ın desteğiyle devam eden "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" piyanisti Can Çakmur, klasik müzik alanında gelecek vadeden genç müzisyenlere verilen 2018 Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu.

Borusan Klasik tarafından ayın yorumcusu seçilen, BIS Records'tan çıkan ilk albümü ile övgüler toplayan Can Çakmur, albümde yorumladığı eserlerle de müzik eleştirmenlerinden tam not alıyor.

Pizzicatto Gazetesi'nden Remy Franck, Can Çakmur ile ilgili değerlendirmesinde şöyle ifade ediyor: "Genç Türk piyanist Can Çakmur bu albümünde ses ayrımı duyusu, olağanüstü müzik tekniği, dinleyiciler ile enerjisi ve görkemli hitabı ile fevkalade bir çıkış yapıyor."

Albümdeki Schubert, Beethoven ve Haydn yorumları ile de takdir toplayan Can Çakmur, ikinci albüm kaydına hazırlanıyor. Gelecek sezon için aralarında BBC Symphony Orchestra, Tokyo'da Kioi Hall, Hamamatsu ACT City Concert Hall ve Münih Gasteig'ın da bulunduğu dünyanın en prestijli konser salonları ve orkestralarından teklifler almaya devam ediyor.

Can Çakmur'un 24 Haziran'da İskoçya'da St. Mangus festivalinde sahne alacağı resitali, BBC 3'ten canlı yayımlanacak. Ağustos ayında gerçekleştireceği Japonya turunda ise Tokyo Sumida Triphony Hall konseri uluslararası Japon televizyonu NHK tarafından kayda alınacak. Türkiye'deki müzikseverlerle de çeşitli etkinlikler ile buluşmaya devam edecek olan Can Çakmur 24-25 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile sahne alacak.

Aydın Gün Teşvik Ödülü, klasik müzik alanında önemli başarılara imza atmış ve gelecek vadeden genç müzisyenlere İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak adına 2012 yılından bu yana veriliyor.

Kaynak: Bültenler