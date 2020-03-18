Menü
Haberler ›› Güncel ››Çan'da 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni - Güncel

Çan'da 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Çan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

18.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:56
Çan'da 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni
Çanakkale 'nin Çan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Çan Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören son buldu. Törene Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı