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Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor.

10.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:26
Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor. Ekipler köyün girişinde ateşini ölçtükleri sürücülere ücretsiz maske dağıttı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesine Maltepe köyü de karantina altına alındı. Köyün girişinde denetim noktası oluşturan jandarma ekiplerince araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Maltepe, Çan, Güncel
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