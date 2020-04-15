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Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Hüseyin Öztürk (87) ile kızı Zahide Uslu (65) ve torunu Mehmet Uslu (39), hastalığı yenip, taburcu oldu.

15.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:33
Çan'da koronayı yenen dede, kızı ve torunu alkışlarla taburcu oldu
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan Hüseyin Öztürk (87) ile kızı Zahide Uslu (65) ve torunu Mehmet Uslu (39), hastalığı yenip, taburcu oldu.

Babası ve oğluyla sağlık çalışanlarının alkışlarla taburcu ettiği Zahide Uslu, "Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin" dedi.

Çan ilçesinde yaşayan Zahide Uslu, babası Hüseyin Öztürk, oğlu Mehmet Uslu ve eşi İlhan Uslu ile birlikte, 10 gün önce pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Aile üyelerinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlhan Uslu hayatını kaybederken, Zahide ve Mustafa Uslu ile dede Öztürk 10 gün süren tedavileri sonunda sağlıklarına  kavuştu. Anne-oğul ile dede, bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

'KRONİK RAHATSIZLIKLARIMIZA RAĞMEN SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK'

Yaşadıklarının kolay olmadığını belirten Mehmet Uslu, "Dört kişi girdik ama üç kişi çıkıyoruz. Babayı kaybettik üzgünüz. Annem, dedem ve ben, sağlık çalışanlarımızın özverileriyle çalışmalarıyla kronik rahatsızlıklarımıza rağmen sağlımıza kavuştuk" dedi.

'ALLAH SAĞLIKÇILARIMIZIN AYAĞINA TAŞ, GÖZLERİNE YAŞ DEĞİRMESİN'

Bu süreçte acıyı da yaşadıklarını söyleyen Zahide Uslu, "İnsanlardan, doktorlardan yardım gördük. Allah sağlıkçılarımızdan razı olsun. Allah sağlıkçılarımızın ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin" diye konuştu.

'BİZE TEDAVİ SÜRECİNDE ÇOK İYİ BAKTILAR'

87 yaşında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Hüseyin Öztürk ise, "Bize tedavi sürecinde çok iyi baktılar. Allah devletimize, milletimize, herkese sağlık sıhhat versin" dedi.

Öte yandan, Hüseyin Öztürk demans, Mehmet Uslu'nun diyabet ve hipertansiyon, Zahide Uslu'nun da KOAH ve hipertansiyon hastası olduğı öğrenildi.


- Çançanakkale

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Öztürk, Mehmet Uslu, İlhan Uslu, Çan, Güncel
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