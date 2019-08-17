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Çan'da şiddetli yağış sonrası Öz de çalışmalara katıldı

Çan'da yağmurda sıkıntılı olan bölgelerdeki çalışmalara Belediye Başkanı Öz de katıldı.

17.08.2019 16:17 Çan'da şiddetli yağış sonrası Öz de çalışmalara katıldı
Çan'da yağmurda sıkıntılı olan bölgelerdeki çalışmalara Belediye Başkanı Öz de katıldı.

Gün içerisinde yağan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen taşkınlar sebebiyle ilçenin belirli kesimlerinde yaşanan sıkıntıları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yerinde inceledi. Başkan Öz, "İlçemizde şiddetli bir yağış yaşandı. Tüm belediye birimlerimiz ile yaşanan sıkıntıları çözmek için halkımız ile birlikte çalışıyoruz. Oluşan problemleri azami şekilde yok etmek için personelimiz gerekli müdahaleyi anında yapmış ve gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. İlçemizde şu an ciddi bir sıkıntı yaşanmamış olup, sıkıntılı bölgelerde de ekiplerimizin müdahalesi sürmektedir" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Halil Öz, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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