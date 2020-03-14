Çan'da su borcu olanların 2 ay boyunca suyu kesilmeyecek
Çan Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hijyen tedbirleri kapsamında konut abonelerinde su faturası borcu olan yurttaşlarımız için 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir denildi.
14.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:43
Çan Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hijyen tedbirleri kapsamında konut abonelerinde su faturası borcu olan yurttaşlarımız için 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir denildi.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de görünen korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında belediyemiz bünyesinde bulunan umuma açık tüm işyerlerinin ve ayrıca toplu ulaşım araçlarının ilaçlamasını belediyemiz çevre kontrol müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürmektedir. Buna bağlı olarak İlçemizde konut abonelerinde su faturası borcu olan vatandaşlarımız içinde 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir. Vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" dedi. - ÇANAKKALE
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz yaptığı açıklamada, "Ülkemizde de görünen korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında belediyemiz bünyesinde bulunan umuma açık tüm işyerlerinin ve ayrıca toplu ulaşım araçlarının ilaçlamasını belediyemiz çevre kontrol müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürmektedir. Buna bağlı olarak İlçemizde konut abonelerinde su faturası borcu olan vatandaşlarımız içinde 2 ay boyunca su kesintisine gidilmeyecektir. Vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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