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Çan'da su kaçakları tamir edilerek Karşıyaka Mahallesine su verildi

Çan ilçesinde 4 sokakta meydana gelen su kaçağı belediye tarafından onarıldı.

20.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:17 Çan'da su kaçakları tamir edilerek Karşıyaka Mahallesine su verildi
ilçesinde 4 sokakta meydana gelen su kaçağı belediye tarafından onarıldı.

Pazartesi sabah saatlerinde Mahallesinde su kaçağı çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, kaçağın yüzeye değil de alt yapıya karışmasına rağmen 4 gün boyunca gece gündüz çalışmalarla su kaçağı olan sokakları tespit ederek tamirini gerçekleştirdiler.

Dört gün boyunca ekiplerin başında çalışmaları yerinde takip eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, dün gece sabaha kadar ekiplerin başında çalışanlar ile beraber çalışmaları yerinde inceleyerek sosyal medya hesaplarından da canlı yayın ile hemşerilerini çalışmaların durumu hakkında bilgilendirdi. Ekiplerin hassas dinleme cihazlarıyla Karşıyaka Mahallesindeki ana şebeke su hattındaki 4 farklı sokakta su kaçağı tespit edilerek arızaların tamiratının gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Başkan Bülent Öz, suyun şebekeye verilmesiyle birlikte mağduriyet yaşayan hemşerilerine üzüntülerini dile getirdi ve 4 gün boyunca gece gündüz aralıksız çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Karşıyaka, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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