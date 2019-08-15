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Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyü sapağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

15.08.2019 00:24 Çan'da trafik kazası: 1 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyü sapağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Çanakkale istikametine giden Orhan G. yönetimindeki 17 ZA 612 plakalı motosiklet ile Mehmet K. idaresindeki 17 AAV 292 plakalı özel araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Orhan G. yaralandı. Orhan G. 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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