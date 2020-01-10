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Çan'da yöresel ürünler festivali

Çan'da düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali'nde 51 ilin meşhur ürünleri sergileniyor.

10.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:53Çan'da yöresel ürünler festivali
'da düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali'nde 51 ilin meşhur ürünleri sergileniyor.

Çan'da Çan Sporun öncülüğüne Atatürk Şehir Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali kapsamında 'nin 51 ilinden gelen ürünler sergileniyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve Belediye Meclisi üyelerinin iştirakiyle açılışı yapılan festivalde Türkiye'nin değişik farklı vilayetlerinden gelen meşhur tatlar sergilendi. Festival 19 Ocak gününe kadar devam edecek. Başkan Bülent Öz, "festival boyunca her gün değişik akrobasi gösterileri ve yöresel sanatçılar bizlerle beraber olacak" dedi. - ÇANAKKALE

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Çan, Güncel

Kaynak: İHA

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