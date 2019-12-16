Haberler » Güncel » Can dostlar Bayraklı'da güvende - Haber

Can dostlar Bayraklı'da güvende

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm can dostlara sıcak yuva olarak özellikle soğuk kış aylarında imkanlar dahilindeki her türlü desteği veriyor.

16.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:05Can dostlar Bayraklı'da güvende

Binlerce sokak hayvanına aşı, kısırlaştırma, rehabilitasyon, sahiplendirme ve tedavi gibi işlemler yapan ekipler, bu kapsamda 2019 yılında toplam 7 bin 413 can dosta sahip çıktı. Merkez bugüne kadar ise toplam 41 bin 632 sokak hayvanının tıbbi işlemlerini gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede, sahipsiz hayvanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu dönem içinde 6 bin 878 kuduz aşısı, 5 bin 434 kısırlaştırma, 19 bin 170 tedavi ve 197 sahiplendirme yaparken, birime gelen 17 bin 366 ihbar da değerlendirilerek, yerinde sonuçlandırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılı içinde ise 785 kuduz aşısı, 735 kısırlaştırma ve 2 bin 476 tedavi yaptı. 28 sokak hayvanına da yeni yuva bulan müdürlük çalışanları, gelen 3 bin 361 ihbar kapsamında hastalanan, tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını tedavi etti. Ayrıca ilköğretim çağında bulunan bin 200 öğrenciye yönelik de hayvan sevgisi ile ilgili eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Duyarlılık vurgusu

Sokak hayvanlarının korunması ve gerekli işlemlerinin yapılması noktasında herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, can dostların Bayraklı'da emin ellerde olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Birçok noktaya mama ve su kapları yerleştiriyoruz. Kedi evleriyle, küçük dostlarımızı kış aylarında soğuktan koruyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla sokak hayvanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize eğitim seminerleri düzenliyoruz. Hayvanları sevmenin önemini anlatıyoruz" dedi.


Bayraklı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:44 flaş - Haber
09:44 Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı - Haber
09:43 flaş - Haber
09:42 Sağlıklı Yaş Almak için Öneriler - Haber
09:38 Dünyaca ünlü plajda yağmur sonrası görsel şölen - Haber
09:21 Boyu kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi - Haber
08:40 Tosuncuk Mehmet Aydın'ın intiharı akılları karıştırdı: Doğru mu yalan mı? - Haber
08:34 Türkiye'den KKTC Geçitkale Havalimanı'na ilk İHA havalandı - Haber
07:53 Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde sis olacak - Haber
23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım - Haber
16.12.2019 09:46:29