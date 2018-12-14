Can Dostlar Filmi

Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin yeni film
i Can Dostlar
'ın yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Senaryo ekibinde Murat Kepez
, Uğur Güvercin, Dinar
Kahveci, Cihan Deniz
, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yer aldığı film
in kadrosunda Selim Bayraktar
, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer
, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın
Çelik gibi isimler bulunuyor. Tuğçe Soysop ekibin diğer film
i olan 'Bizim Köyün Şarkısı' film
inin de yönetmenliğini üstlenmişti. Yönetmen:
Tuğçe SoysopSenaryo:
Murat Kepez, Uğur Güvercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş, Pelin SerinOyuncular:
Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Ünal Yeter
, Onur AtillaFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Can DostlarYapımcı Firma:
BKMYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
18.01.2019Can Dostlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Yönetmen,EFE,Can Dostlar
14 Aralık 2018 Cuma 17:54