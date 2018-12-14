14 Aralık 2018, 17:54
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Can Dostlar Filmi

Can Dostlar Filmi

Can Dostlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Can Dostlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin yeni filmi Can Dostlar'ın yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Senaryo ekibinde Murat Kepez, Uğur Güvercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin'in yer aldığı filmin kadrosunda Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler bulunuyor. Tuğçe Soysop ekibin diğer filmi olan 'Bizim Köyün Şarkısı' filminin de yönetmenliğini üstlenmişti.


Yönetmen: Tuğçe Soysop
Senaryo: Murat Kepez, Uğur Güvercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagihan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş, Pelin Serin
Oyuncular: Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Zeynep Ilgın Çelik, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Ünal Yeter, Onur Atilla
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Can Dostlar
Yapımcı Firma: BKM
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 18.01.2019

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Yönetmen,EFE,Can Dostlar
14 Aralık 2018 Cuma 17:54