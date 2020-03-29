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"Can dostlar" için 100 noktaya mama bırakıyorlar

Van'da İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan 9 kişilik ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kafeterya ve benzeri iş yerlerinin kapanmasıyla beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yiyecek bırakıyor.

29.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:35
Van'da İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan 9 kişilik ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kafeterya ve benzeri iş yerlerinin kapanmasıyla beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yiyecek bırakıyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge uyarınca, kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda da yoğunluğun azalması, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.
Salgın nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrıları, 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmasının kısıtlanmasıyla sosyal hayattaki hareketliliğin azalması, kedi ve köpeklerin yiyecek bulmasını zorlaştırdı.
İpekyolu Belediyesi de sokak hayvanlarının düzenli beslenmesi ve tedavileri için çalışma başlattı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce oluşturulan 9 kişilik ekip, kent merkezinde belirledikleri 100 noktaya sürekli mama ve su bırakarak, "can dostları" yalnız bırakmadı.
Virüsün yayılmasının önlenmesi için kent sakinlerinden evde kalmalarını isteyen belediye ekipleri, bu süreçte sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını belirterek, "Siz evde kalın sokak hayvanları bize emanet." çağrısı yaptı.
"Can dostlarımızı asla aç bırakmayacağız"
İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavileri için iki araçla sahada çalıştıklarını söyledi.
Yaralı veya hasta hayvanları barınakta veteriner hekimlerce tedavi ettirdiklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu:
"Koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki kafeler kapatıldı. Biz de sokak hayvanları aç kalmasın diye ekiplerimizi 24 saat esasına göre sahada tutuyoruz. Her gün işletme ve resmi kurumlardan aldığımız bayat ekmekleri kent merkezinde belirlenen 100 noktaya bırakıyoruz. Vatandaşlarımız merak etmesin, bu canlıları 9 kişilik bir ekiple canla başla koruyup, kollayacağız. Can dostlarımızı asla aç bırakmayacağız. Atölyemizde kedi ve köpek yuvaları yapıyoruz. Tedavilerini yaptığımız hayvanları tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz."
"Belediye ekiplerinin çalışması çok anlamlı"
Kent sakinlerinden Filiz Kaya da daha önce sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladığı bir çok işletmenin koronavirüs önlemleri kapsamında kapandığını anımsattı.
Herkesin sokak hayvanları için duyarlı olması gerektiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:
"Bu süreçte vatandaşlarımız evlerinde kalsalar da sokak hayvanları için yaşam devam ediyor. Bu anlamda belediye ekiplerinin çalışması çok anlamlı. Bu duyarlılık için ekiplere teşekkür ediyoruz. Can dostlarımızı unutmamamız gerek. Herkesin evinin önüne bir kap su ve biraz yiyecek bırakması çok önemli."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İpekyolu, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››'Can dostlar' için 100 noktaya mama bırakıyorlar - Haberler

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