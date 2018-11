Can Dostlar İçin Bir Ayda 2 Ton Mama Toplandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:47



Nilüfer Belediyesi'nin, Pet Bahçesi ile birlikte gerçekleştirdiği #Ekimde Barınaklar Başkadır kampanyasından elde edilen yaklaşık 2 ton mama, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde hasta ve güçten düşmüş can dostlar için kullanılacak. Bursa 'da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Nilüfer Belediyesi'nin Pet Bahçesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği ve bir ay devam eden #Ekimde Barınaklar Başkadır kampanyası amacına ulaştı. Hayvanseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyada yaklaşık 2 ton mama toplandı. Toplanan süper premium serisi mamalar, Nilüfer Belediyesi'nin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirilen hasta ve güçten düşmüş can dostların tedavi süreçlerinde besin takviyesi olarak kullanılacak.Kampanyaya destek veren Pet Bahçesi'nin 9 Ekim Mahallesi'nde bulunan merkezini ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına firma sahibi Veteriner Hekim Samet Aydın 'a teşekkür belgesi verdi. Kayaoğlu, can dostlar için mama toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - BURSA