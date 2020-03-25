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Can Dostlar Osmangazi'ye emanet

Osmangazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:33
Can Dostlar Osmangazi'ye emanet

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına her türlü tedbiri alan Osmangazi Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, özellikle salgın hastalık yüzünden kapanan kafe ve restoranların olduğu bölgelerde sahipsiz hayvanların aç kalmamaları için belirli noktalara yiyecek ve su bırakıyor.

Ayrıca Avrupa'nın en modern hayvan barınağı olma özelliğini taşıyan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de aralıksız olarak devam ediyor.

Koronavirüs salgınında vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarının da olumsuz etkilenmemesi için gayret gösterdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sokak hayvanları için yıl boyunca rutin olarak yaptığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımız, evde kalırken dışarıdaki sokak hayvanları için endişelenmesin. Can dostlar bize emanet. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Osmangazi Belediyesi, Koronavirüs, Osmangazi, Güncel

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