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Can dostlara mama dağıttılar

İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü korona virüs salgını ile mücadelesi sürdürürken aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarına her gün düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor.

01.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:51
Can dostlara mama dağıttılar
İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü korona virüs salgını ile mücadelesi sürdürürken aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanlarına her gün düzenli olarak mama dağıtımı yapıyor.

Korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüsü salgını nedeniyle bazı yerlere kısıtlama gelince insanlar tarafından beslenen sokak hayvanları açlık ile karşı karşıya kaldı. İlkadım Belediyesi aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için yemek ve mama dağıtımı yapıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım bulunan 61 mahallenin tamamında geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sokak aralarına, parklara ve bahçelere mama bırakan ekipler herkes tarafından takdir topluyor.

"Osmanlı'dan gelen bir kültürümüz olarak bütün canlıyı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla canlılara yiyecekler dağıtıyoruz"

Boşalan sokaklardan ve geçici süreliğine kapatan esnaftan dolayı sokak hayvanlarının aç kaldığını ifade eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Kovid-19'dan dolayı sokağa çıkma yasağı var. Aynı zamanda esnafın, lokantanın, kasapların kapandığı bir durum var. Daha önceleri sokak hayvanları buradaki atıklar ile idare edebiliyordu. Biz de bu süreç içerisinde bazı hayvanların bankların altından veya bazı köşelerde ölmeye yüz tutmuş olduğunu gördük. Bu nedenle de İlkadım Belediyesi olarak hem de Osmanlı'dan gelen bir kültürümüz olarak bütün canlıyı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla canlılara yiyecekler dağıtıyoruz. O ağzı dili olmayan hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. Kovid-19 ile mücadelemiz her alanda devam ediyor" dedi.

Hayvanlara mama dağıtımı sürecinde belediye ekipleri eldiven maske kullanarak tedbir alıyor. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel
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