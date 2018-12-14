Can Dostları Unutmadılar

Eskişehir
Edebali Anadolu Lisesi
öğrencileri, soğuyan hava ile birlikte yemek bulmakta zorlanan sokak canlıları için gönüllü öğretmenlerinin de desteği ile bir farkındalık çalışması başlattı.
Okul bahçesinde çeşitli yerlere yerleştirdikleri besleme kaplarını her gün dolduran öğrenciler kendi imkanlarıyla geri dönüşüm eşyalarından yaptıkları patikonduları da okul bahçesinde çeşitli yerlere koyarak hayvanların soğuktan korunmalarını sağlıyor. Okul yemekhanesinde biriken yemek artıklarını kaplarla alan gönüllü öğrenci ve öğretmenler, bunları hem okul bahçesindeki besleme kaplarında hem de okul dışındaki alanlarda sokak hayvanlarının istifadesine sunuyorlar. Çevrenin korunması ve doğada bizimle birlikte yaşamaya çalışan canlılarla ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturacak poster ve afişler de okul içindeki panolarda ve duvarlarda sergileniyor.
Bu çalışmada yer alan ve çalışma hakkında bilgiler veren 12. sınıf öğrencileri Ecem Gül Koç
ve Abdullah Gülci, bu anlamlı çalışmanın, gönüllü öğretmenlerinin bu konu hakkındaki duyarlılıkları ile başladığını söyledi. Okul müdürü ve müdür muavinlerinin de kendilerine her türlü desteği sağladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Amaçlarının toplumsal duyarlılık ve farkındalığı geliştirmek olduğunu da sözlerine eklediler.
Gönüllü öğretmenlerden Fatma Zehra
Torunergil ve Eda Kartal
da bu tür etkinliklerin gençlerde merhamet duygusunun gelişmesi ve çevreye karşı duyarlılığın artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı. - ESKİŞEHİR
14 Aralık 2018 Cuma 15:32