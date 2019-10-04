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Can Dostlarımıza Yoğun Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Manisa Gülbahar Anaokulu öğrencileri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı, Ülkü Ocakları ve hayvan severleri ağırladı.

04.10.2019 15:37Can Dostlarımıza Yoğun Ziyaret

Ziyarette Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal da yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle doldu taştı. Gün içerisinde hayvan severler, Manisa Gülbahar Anaokulu öğrencileri, MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı ve Manisa Ülkü Ocakları can dostlarımızı ziyaret etti. Ziyarette, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekim Engin Bahçeci, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay ve Manisa Gülbahar Anaokulu öğrencileri hayvan dostlarımızla yakından ilgilendiler.

Minikler Eğlenceli Anlar Yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner hekimleri minik öğrencilere tesisi gezdirerek hayvan dostlarımız hakkında bilgiler verdiler ve anaokulu öğrencilerine 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle sunum yaptılar. Sunum sonunda minik öğrencilere protokol üyeleri hayvan dostlarımızı besleyebilmeleri için mama, su ve mama kabı dağıtırken, oynamaları için de top dağıtıldı. Yüz boyama etkinliğinin de olduğu gezide minik öğrenciler kendileri gibi minik can dostlarımızı da severek keyifli vakit geçirdiler.


Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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