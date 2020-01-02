'Can dostlarımızı unutmayalım'

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış mevsiminin etkisini göstermeye başlaması ile birlikte sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçedeki kedi evleri, otomatik yemlikler, panel telle çevrili beslenme odakları, su odakları ve şehrin muhtelif kesimlerine periyodik olarak kedi ve köpek maması, yem ve su bırakıyor. Havaların soğumasının ve yağışların artmasının, insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırıldığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kış mevsimi koşullarında hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi ve özellikle geceleri suyun donma noktasına ulaşması ile bu sevimli dostlarımız zor bir dönemden geçiyor. Beslenme zorluğunun yanında temel yaşam maddesi olan suya ulaşmak da sokak canlıları için bir o kadar zorlaşıyor. Sokak hayvanlarının bu süreci hayatlarını kaybetmeden atlatması için üzerimize bazı sorumluluklar düşüyor. Bizler inancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün öğretilerinden biri olan, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmeyi şiar edinenlerdeniz. İnsanların yapacağı ufacık fedakarlıklar, sokak canlılarının hayata tutunmasına büyük katkı sağlıyor. Biz de yerel yönetim olarak, can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

'ÇÖP DEĞİL YEMEK OLSUN'

Evlerde ve iş yerlerinde, özellikle yeme içme hizmeti veren işletmelerde artan gıdaları çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vererek canlıların açlıkla mücadelelerine destek olunabileceğini hatırlatan Başkan Yılmaz, "Anlık heveslerle sahiplenilen, ardından sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması adına, Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nde çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Ayrıca su odaklarımız ve yemliklerimizle sokak hayvanlarımızın açlık ve susuzluk sorununu gidermeye çalışıyoruz. Öte yandan kış şartlarında ve yağışlı havalarda ilçemizin muhtelif noktalarına yem bırakarak sevimli dostlarımızın yiyecek bulmasını kolaylaştırıyoruz. Evlerde ve iş yerlerinde, özellikle yeme içme hizmeti veren işletmelerde artan gıdaları çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vererek canlıların açlıkla mücadelelerine destek olabiliriz. Çöpe atmayalım, destek olalım" diye konuştu.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Zorlu kış koşullarında hayvanseverlerin bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarabileceğini belirten Başkan Yılmaz, "Zorlu kış koşullarında bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşehrilerimiz, Cumalıkızık'taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'ne giderek, onları sıcak bir yuvaya kavuşturabilirler. Öte yandan kış aylarında sokak hayvanları barınacak sıcak bir nokta ararlar. Yağıştan ve soğuktan korunaklı olduğu için araçların motor kaputunun altına sığınabilirler. Özellikle sabahları araçlarınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmak suretiyle ses yaparak hayvanların bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Kaputun altını kontrol etmeden aracınızı çalıştırmayın. Bu tarz bir durumla karşılaştığınız takdirde 7/24 hizmet veren 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nden destek isteyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.