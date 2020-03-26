Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››CAN DOSTLARININ İHTİYAÇLARI İÇİN KEPENK KAPATMADILAR - Haberler

CAN DOSTLARININ İHTİYAÇLARI İÇİN KEPENK KAPATMADILAR

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle birçok dükkan kepenk kapattı.

26.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:40
CAN DOSTLARININ İHTİYAÇLARI İÇİN KEPENK KAPATMADILAR
KORONAVİRÜS  salgını nedeniyle birçok dükkan kepenk kapattı. Ancak canlı hayvan satan pet shoplar, hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi için açık kaldı. Çoğu işletmeci müşterilerinin azalmasına rağmen dükkanda bulunan canlılara bakabilmek, evlerde bakılan diğer hayvanların mama başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için çalışmaya devam ediyor.

"SOKAĞA BIRAKACAK HALİMİZ YOK"

Bakırköy 'de pet shop sahibi olan Sinan Has, olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda bile hayvanlara bakmaya devam edeceğini, hatta gerekirse evine götüreceğini belirterek, "24 saat buradayım. Bunlar da canlı sonuçta sağlık sorunu olabilir, herhangi bir problemi olabilir. Bu yüzden burada olmak zorundayım. Bu şekilde devam ederse durmak zorundayım. Gelen giden yok ama hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Buradakilerin çoğu yavru. Birisinin onlara bakması lazım. Mamalarını, sularını vermesi lazım. Altlarını temizlemesi lazım. Sokağa çıkma yasağı olursa alacağız evlerimize götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Sokağa bırakacak halimiz yok" dedi.

"BU HAYVANLAR AÇ KALMAYACAK"

Başka bir pet shop işletmecisi Fatih Cihan da, "Canlılarımız var açığız. Bakmak zorundayız. Bu hayvanlar aç kalmayacak. Bir şekilde onların mama ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Biz de onlara 12 saat hizmet veriyoruz. Gelemeyen yaşlı insanların evlerine servislerimiz var. Evlerindeki kedilerin köpeklerin ihtiyaçları olduğu için eve kadar teslim ediyoruz. Canlıların yem alışverişi devam ediyoruz. Petler de bu yüzden var. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına da yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Pet shoplardan hayvan detayı

-Dükkan işletmecileri ile röportaj

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Bakırköy, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün ocağı söndü! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:34: ARNAVUTKÖY'DE HIRSIZLAR KAPI ÖNLERİNDEKİ AYAKKABILARA DADANDI - Haber 10:33: İzmit Belediyesi Akmeşe ve çevre köyleri dezenfekte ediyor - Haber 10:32: Şuhutlu 2 öğretmenden "Evde Kal" çağrısına klipli destek - Haber 10:32: Simav'da 'Alo Vefa Sosyal Destek' hattı - Haber 10:32: Erzincan'a tek seferde 622 kişilik kadro açıldı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber