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Kilosu 750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü

Antalya'da kilosu 750 TL'den satışa sunulan can eriği, fiyatı altınla yarışırken koronavirüs engeline takıldı. İhracat yapamayan çiftçi Cengiz Avcı, eriğin kilogram fiyatını 50 TL'ye düşürdü.

28.03.2020 08:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:35
Kilosu 750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1500 metrekarelik alanda sera içinde turfanda can eriği yetiştiren 10 yıllık çiftçi Cengiz Avcı, geçen haftalarda ürünlerinin ilk hasadını yaptı. Kilosu 500 TL ile 750 TL arasında değişen yılın ilk can eriklerini yurt dışındaki ülkelere ihraç eden Avcı, dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ürünlerini ihraç edememeye başladı. Gümrük kapılarında uzun süre bekleyen can erikleri ülkeler arası koronavirüs engeline takılınca Avcı, can eriğin kilosunu 50 TL'ye kadar düşürdü. Koronavirüs nedeniyle ürünlerden zarar ettiklerini anlatan Cengiz Avcı, ilerleyen süreçte eriğin kilogram fiyatının daha da düşebileceğini belirtti.

ERİĞE KORONAVİRÜS DARBESİ

2020 yılının ilk hasadını yaklaşık 15-20 gün önce yaptıklarını anlatan Cengiz Avcı, can eriğinin kilosunu 500 TL-750 ile arasında satışa sunulduğunu söyleyerek, "Koronavirüs ülkemizde de görüldü ve bu yüzden gümrük kapılarında tırların giriş çıkışında sıkıntı oluştu. Bu yüzden eriğin kilosu 50-60 TL'ye kadar düştü" dedi.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR"

Yılın ilk ürünlerini Dubai'ye gönderdiğini hatırlatan Cengiz Avcı, "Almanya, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerine tırlarla 100- 150 kilo şeklinde ürünler gidiyordu. Fakat tırlarımız gümrük kapılarında çok bekliyor o yüzden bizden ürün tercih etmiyorlar. Ondan dolayı fiyatları 50-60 TL'ye kadar düşürdük. Belki fiyatlar daha da düşebilir. Biz de bu sene kazanmayalım vatandaşımız ürünlerimizi yesin istiyoruz. Erikte C vitamini olduğu için belki virüse de bir nebze faydası olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞOFÖR KARANTİNAYA GİRİYOR"

Bu süreçte TIP bulmakta da güçlük çektiklerini söyleyen Avcı, "Şoför yurt dışına çıkınca orada karantinada kalıyor. Buraya geliyor yine 14 gün karantinaya giriyor. Gümrükte 4-5 gün bekliyor. Bu alanda da sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

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