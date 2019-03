Kaynak: DHA

HAYVANLARIN Yaşam Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Genel Başkanı Nesrin Çıtırık, Adana'daki hayvan barınağında bulunan köpeklerin 3'te 1'inin, sahiplerince evden atıldığını belirterek, "Bakamıyorsanız almayın. Can hediye edilmez. Köpek isteyen hayvanseverler, mutlaka hayvan barınaklarına gitsin" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda 1500 köpeğin kısırlaştırılarak, bakımının yapıldığını belirten HAYKONFED Genel Başkanı Çıtırık, sahiplerince sokağa bırakılan köpeklerin büyük bölümünün telef olduğunu ya da barınağa çok zor alıştığını söyledi. Birçok kişinin karnesi iyi olan çocuğuna, eşine veya sevgilisine köpek hediye ettiğini kaydeden Çıtırık, buna hazır olmayanların, bir süre sonra hayvanı sokağa bıraktığını dile getirdi. Çıtırık, "Barınakta farklı cinslerde birçok köpek var. Bunların 3'te 1'i, ev ortamına alışık, söz dinleyen köpekler. Bu köpeklerin çoğunun hediye verildiğini; ancak hediyeyi alan kişi tarafından bakılmadığını düşünüyorum. Gerçek hayvansever, bir canı sokağa terk etmez. Can hediye edilmez. Bakamıyorsanız almayın. Barınakta sahibi tarafından eşya gibi terk edilen, yaşlı gözlerle yeni sahibini bekleyen, büyük çoğunluğu cins olan yüzlerce köpek var. Burada hayvanlar, aşıları yapılıp, kısırlaştırıldıktan sonra onu tekrar terk etmeyeceğine inandığımız yeni sahiplerine veriliyor. Köpek almak isteyen hayvanseverler, mutlaka hayvan barınaklarına gitsin" diye konuştu.'HAYVANLAR SOKAKLARIN VAHŞETİNE MARUZ KALIYOR'Evcil hayvanlar için 'büyümeyen bebek' diyen HAYKONFED Genel Başkanı Çıtırık, hediye kabul edilen hayvanla en az 15 yıl yaşamanın göze alınması gerektiğini söyledi. Sokağa atılan hayvanların her türlü saldırıya maruz kaldığını dile getiren Çıtırık, "Onlar; bizim gibi karşısındakine bağlanan, acıkan, küsen, sevinen canlılar. Bir evcil hayvan edinmek, 14- 15 yıl boyunca büyümeyen bebek sahibi olmak gibidir. İnsanlar çocuk sahibi olurken, koşullarını nasıl değerlendiriyorsa evcil hayvan sahibi olurken de aynı şekilde hareket etmeleri lazım. Ancak insanlar sonunu düşünmeden karne, doğum, 'Sevgililer Günü'nde sevdiklerine evcil hayvan hediye ediyor. Evcil hayvan hediye edilen kişi, genelde onunla yaşaya hazır olmuyor daha sonra bu hayvan bir şekilde sokağa atılıyor. Sokaklar, cins kedi ve köpeklerle dolu. Hayvanlar sokakların vahşetine maruz kalıyor" dedi.- Adana