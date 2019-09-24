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Çan'ın kurtuluşunun 97. yılında Simge konseri

Çan'ın kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Simge Sağın konser verdi.

24.09.2019 10:58Çan'ın kurtuluşunun 97. yılında Simge konseri

Çan'ın kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Simge Sağın konser verdi.


Pop müziğin sevilen sesi Simge söylediği şarkılar ile Çanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Simge'ye teşekkür ederek, "Bu geceye güzellik katan Simge hanıma çok teşekkür ediyorum, söylemiş olduğunuz bir birinden şarkılarla gecemizi onurlandırdınız. 97 yıl önce elde edilmiş bu zaferi bugün kutlamamıza vesile olan Atatürk ve arkadaşlarına, Osman Çaneri' ye selam olsun ki bu gece burada bu günü kutlayabiliyoruz. Zafer bayramımız tekrardan kutlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE


Simge Sağın, Çan, Magazin

Kaynak: İHA

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