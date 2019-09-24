Haberler » Yerel » Haber

Çan'ın kurtuluşunun 97. yılında Simge konseri

Çan'ın kurtuluşunun 97. yılında Simge konseriÇANAKKALE - Çan'ın kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Simge Sağın konser verdi.

24.09.2019 20:46Çan'ın kurtuluşunun 97. yılında Simge konseri
Çan'ın kurtuluşunun 97. yılında Simge konseri
ÇANAKKALE - Çan'ın kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Simge Sağın konser verdi.
Pop müziğin sevilen sesi Simge söylediği şarkılar ile Çanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Simge'ye teşekkür ederek, "Bu geceye güzellik katan Simge hanıma çok teşekkür ediyorum, söylemiş olduğunuz birbirinden güzel şarkılarla gecemizi onurlandırdınız. 97 yıl önce elde edilmiş bu zaferi bugün kutlamamıza vesile olan Atatürk ve arkadaşlarına, Osman Çaneri'ye selam olsun ki bu gece burada bu günü kutlayabiliyoruz. Zafer bayramımız tekrardan kutlu olsun" dedi.

Simge Sağın, Çan, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
20:46 Çan'ın kurtuluşunun 97. yılında Simge konseri
20:46 Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
19:27 Şeker fabrikası pancar alımına hazır
18:58 Başarılı sporcular ödüllendirildi
18:35 Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı
18:10 Fethiye'de 2 bin 400 litre sahte şarap ele geçirildi
17:47 Yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi tutuklandı