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Çan'ın tarihi gün yüzüne çıkarılıyor

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi tarafından, Eski Şehir Mezarlığı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, Osmanlıca kitabelerin günümüz Türkçesine çevrilmesi için çalışmalar başlatıldı.

13.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:49
Çan'ın tarihi gün yüzüne çıkarılıyor

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi tarafından, Eski Şehir Mezarlığı'nda başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, Osmanlıca kitabelerin günümüz Türkçesine çevrilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Çan Belediyesi, ilçenin tarihine ışık tutacak tarihi Osmanlı kitabelerini restore etmek ve günümüz Türkçesine çevirisini yapmak için çalışma başlattı. 1 ay önce başlatılan çalışma kapsamında 1690'lı yıllardan kalma 30'a yakın kitabe için, Çan Eski Şehir Mezarlığı'nda restorasyon çalışması başlatıldı. Osmanlıca yazılı olan kitabeler, yanına günümüz Türkçesi de yazılarak tarihin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, "Çanımızın tarihi serüvenini gün yüzüne çıkartmak ve tarihi önemini vurgulamak adına Çan Eski Şehir Mezarlığı'nda restorasyon çalışmalarını başlattık. Restore çalışmaları ile birlikte Osmanlıca yazılı olan kitabelerimizin yanına Türkçesini de yazarak tarihi benliğimizi gün yüzüne çıkarıyoruz. Tarihi mezarlığımız ve restorasyon çalışmalarımızla birlikte Çan ilçemizin tarihine ışık vuracak bizleri 1690'lı yıllara götürecek" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Osmanlıca, Çan, Güncel

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