Can kaybı yüzde 61 azaldı

İçişleri Bakanlığından, alınan tedbirlerle bayram tatilinin ilk 3 gününde önceki dönemlere oranla trafik kazalarında can kaybının yüzde 61 azaldığı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı 'nda vatandas¸ların huzur ve gu¨ven ic¸erisinde seyahat etmelerini sagˆlamak, bas¸ta otobu¨s kazaları ve kaza kara noktalarında yas¸anan can kayıplarını o¨nlemek, karayolu trafik akıs¸ını sagˆlamak amacıyla alınan tedbirler ve sonuçları hakkında bilgi verildi.Açıklamada, 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gu¨n su¨reyle trafigˆin yogˆunlas¸acagˆı merkezler bas¸ta olmak u¨zere tu¨m u¨lke genelinde gu¨zergahlarda yaklas¸ık 185 bin trafik personeli, otobu¨slerde yolcu olarak denetim yapacak 760 personel, alınan tedbirleri go¨zden gec¸irmek ve yerinde denetlemek ic¸in go¨revlendirilen 66 polis bas¸mu¨fettis¸i/jandarma mu¨fettis¸i ile 24 saat esasına go¨re trafik tedbirleri alındığı belirtildi.Ayrıca, c¸ocukların aileleri u¨zerinde yaptırım etkisi kullanılarak "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Su¨ru¨cu¨ye Kırmızı Du¨du¨k" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya c¸alıs¸ıldığı ve alınan tedbirlerin desteklendiği aktarıldı.Açıklamada, "Bayram tatilinin ilk iki gu¨nu¨ ve arefe gu¨nu¨ olmak u¨zere 3 gu¨nlu¨k can kaybı 23'tu¨r. Son 10 yılda motorlu arac¸ sayısındaki yüzde 61 artıs¸ ve trafik yu¨ku¨ne ragˆmen, aynı do¨nemdeki bayram tatillerinde bir gu¨ne du¨s¸en can kaybı 20 du¨zeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 du¨zeyine inmis¸tir. Tespit ettigˆimiz ve tedbir aldıgˆımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında s¸u ana kadar o¨lu¨mlu¨ trafik kazası meydana gelmemis¸tir." denildi.O¨zellikle, bayram tatilinin son gu¨nleri olan 8-9 Haziran'da tatil do¨nu¨s¸u¨ nedeniyle karayolu gu¨zergahlarında as¸ırı yogˆunluk olacagˆının düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların do¨nu¨s¸ ve seyahat planlamalarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yogˆunlugˆunun artacagˆı bu tarihleri dikkate alarak yapmaları, kazaların varıs¸ yerine yakın mesafelerde meydana geldigˆi dikkate alınarak varıs¸ noktasına yaklas¸ıldıgˆında yorgun ve uykusuz arac¸ kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermeleri önerildi.As¸ırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz arac¸ kullanmama, takip mesafesini koruma, yol kenarlarında ve tesis giris¸lerinde yol u¨zerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uyulması, araca binilen andan itibaren mutlaka emniyet kemerlerinin takılması, "Kırmızı Du¨du¨k" ve "Dikkat Sizden Karne Bizden" kampanyası c¸erc¸evesinde çocukların as¸ırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki uyarılarının dikkate alınması tavsiyelerinde bulunuldu.