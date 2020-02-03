Haberler » Spor » Can: 'Mağlubiyeti hak etmedik' - Spor

Can: "Mağlubiyeti hak etmedik"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada Samsunspor maçında yenilgiyi hak etmediklerini belirtti.

03.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:31Can:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İdman Yurdu'nda Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada maçında yenilgiyi hak etmediklerini belirtti.

Can, yaptığı açıklamada, çok istekli olmalarına rağmen Samsunspor karşısında 2-1 mağlup olduklarını belirterek, "Pazar günü takımımızı desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle Samsunspor maçının ilk yarısında devreyi 1-0 önde kapattık. Ancak maçın ikinci yarısının hemen başlarında aleyhimize verilen haksız penaltı oyunumuzu ve moralimizi bozdu. Madem o penaltı veriliyor, bizim penaltımız da verilmeliydi. Bu hatalar zinciri yüzünden hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Maçı izleyen herkes gördü. Tarsus İdman Yurdu kötü bir takım değil. Samsun yenilgisi ile üzüldük, ama Konya'da bunu telafi ederek yeniden üst sıralara çıkacağız" dedi.

Sarı lacivertliler bu hafta sonunda Pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Tarsus, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:44:43