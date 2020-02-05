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Çan muhtarları TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı muhtarlar, Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) AK Parti grup toplantısına katıldı.

05.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:45Çan muhtarları TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldı
'nin Çan ilçesine bağlı muhtarlar, 'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) AK Parti grup toplantısına katıldı.

Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin, AK Parti Çan İlçe Başkanı Çan İl Genel Meclisi üyesi Ömer Şahin, AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Murat Okan, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çan ilçe yönetim kurulu üyeleri, Çan belediye meclis üyeleri ve ilçeye bağlı 35 köyün muhtarları TBMM'de AK Parti grup toplantısına katıldılar. Toplantı sonrası heyet, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile görüşerek köylerinde yapılması gereken sorunları ilettiler. - ÇANAKKALE

Çanakkale, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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