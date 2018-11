Can Öncü Başarısını Tekrarlamayı Hedefliyor

18 Kasım 2018 Pazar 21:59



Moto3 Dünya Şampiyonası'nda en genç yarışan ve ilk yarışında birinciliğe ulaşan pilot olarak tarihe geçen milli motosikletçi Can Öncü, gelecek sezon da başarılı olmak istediğini söyledi. İspanya 'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde yapılan sezonun son yarışına, Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nı kazandığı için özel davetle katılan Can, en genç pilot olarak yarışmasının yanı sıra birincilik başarısıyla da tarihe geçti.Can, Ricardo Tormo pistinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnanılmazdı. Çok memnun ve mutluyum. En iyi takımdayım. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu başarıyı gelecek sezon da tekrarlamak istiyorum." şeklinde konuştu. Kendini çok gergin ve bir o kadar da mutlu hissettiğini söyleyen Can, yarışı birinci bitirmesiyle ilgili "İyi bir çıkış yaptım. Sonrasında da iyi bir ritim yakaladım. İyi hislerim vardı. Marco Bezzecchi ve Tony Arbolino 'nun düştüklerini görünce de iddialı olmaya karar verdim. İyi bir avantaj yakaladım. Son tur tam bir çılgınlıktı ama benim için mükemmel sonuçlandı." yorumunu yaptı.26 Temmuz 2003 doğumlu (15 yıl ve 115 gün) Can Öncü, Scott Redding'in 15 yıl ve 170 günle elinde tuttuğu Moto3 tarihinde yarışan en genç pilot rekorunu kırdı. Redding, bu rekoru 2008'de Donington Park'taki 125 cc'lik Büyük Britanya yarışına katılarak elde etmişti.Can ayrıca, 1991'deki Japonya yarışını kazanan Japon Noburu Ueda'dan bu yana, katıldığı ilk mücadelede birinci olan ilk pilot oldu.