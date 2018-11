Can Öncü'den Tarihi Başarı

18 Kasım 2018 Pazar 15:26



2018 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son yarışını kazanan Can Öncü, Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sürücüsü olarak da tarihe geçti.Türk yarışçı Can Öncü tarihi bir başarıya imza attı. 15 yaşındaki sporcu, Moto3'ün son etabı olan Valencia Gran Prix'sinde zirvede yer alarak Moto GP kategorilerinde yarış kazanan en genç isim olmayı başardı. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Öncü, ilerleyen bölümlerde kontrolü eline alarak liderliğe yükseldi ve kariyerinin ilk Moto3 şampiyonluğuna ulaştı. Can aynı zamanda 15 yıl 115 günle Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç sürücüsü unvanını da ele geçirdi. Bu rekor daha önce 15 yaş 170 günle Scott Redding'e aitti. - İSTANBUL