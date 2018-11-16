Can Öncü İlk Kez Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Yarışacak

16 Kasım 2018 Cuma 10:18



16 Kasım 2018 Cuma 10:18

Red Bull MotoGP Rookies Kupası'nda sezonu şampiyonlukla tamamlayan milli motosikletçi Can Öncü, ilk kez Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, 15 yaşındaki milli sporcunun, Moto3 tarihinin en genç yarışçısı olacağı bildirildi.İspanya'daki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde mücadele edecek Red Bull KTM Ajo takımı sporcusu Can, yarın TSİ 14.35'te sıralama turlarına katılacak.Can Öncü, 18 Kasım Pazar günü de TSİ 13.00'te başlayacak 2018 Moto3 sezonunun son ayak yarışında mücadele verecek.