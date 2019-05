Can Öncü İtalya'da piste çıkıyor

Kaynak: İHA

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası altıncı yarışı olan İtalya'da piste çıkıyor.Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda altıncı yarışına çıkacak. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, Pazar günü İtalya'da Mugello Pisti'nde podyumu kovalayacak. Yarış TSİ 12.00'de başlayacak."Geliştiğimi herkese ispatlayacağım"Kendisi için çok önemli bir tecrübe yılı geçirdiğini belirten Öncü, "Dışarıdan bakıldığında sonuçlarım kimseyi tatmin etmeyebilir. Ben de daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum. Ama bu sene benim için öğrenme yılı. Öğrenirken de gelişiyorum. Sezon bitmeden ne kadar geliştiğimi herkese ispatlamak istiyorum. Bu sebeple de Mugello Pisti benim için önemli bir yarışa sahne olacak. Umarım İtalya'dan beklediğimizi alarak döneceğiz" dedi.Lider Marc Marquez de sahne alıyorDünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun altıncı yarışı İtalya'da koşulacak. 5.2 kilometre uzunluğundaki Mugello Pisti'nde Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar sıralamasındaki liderliğini korumaya çalışacak. TSİ 15.00'te başlayacak ve 23 tur sürecek yarış öncesinde Marquez, 95 puanla sürücüler sıralamasında liderlik koltuğunda otururken 87 puanlı Andrea Dovizioso ikinci sırada bulunuyor. Alex Rins ise 75 puanla 3. basamağın sahibi. - İSTANBUL Spor