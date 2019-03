Can Öncü Sezona Katar'da Başlayacak

Kaynak: AA

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası 'nın ilk ayağında yarın Katar 'da piste çıkacak. Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, KTM Ajo takımıyla yarışacak Türk sporcu, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde mücadele edecek.Moto3 tarihinin en genç sporcusu olan Can, yarın sıralama turlarına katılacak. Milli sporcu, bir gün sonra saat 17.00'de de Moto3 Dünya Şampiyonası'nda start alacak. Valencia GP'de geçen sezon Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Can Öncü, şampiyona tarihinde en genç yarış kazanan sporcu unvanını elde etti.