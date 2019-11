Can Öncü: "Valencia benim için yeniden başlangıç noktası olacak"

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, 2019 sezonunun son yarışı olan İspanya 'da piste çıkıyor. Red Bull sporcusu Can Öncü, geçen sene 'MotoGP tarihinin yarış kazanan en genç pilotu' unvanını kazandığı Valencia 'da bir kez daha zirveye çıkmak istiyor.Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı olan Valencia'da piste çıkıyor. Red Bull sporcusu Öncü, geçen sene 'MotoGP tarihinin yarış kazanan en genç pilotu' unvanını aldığı Ricardo Tormo Pisti'nde sahne alacak. Can için özel bir anlam ifade eden yarış TSİ 13.00'te başlayacak."Duygusu yoğun bir hafta sonu olacak"Valencia'nın ve Ricardo Tormo Pisti'nin kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Red Bull sporcusu Can Öncü, "Benim hikayemde ana kırılımın yaşandığı yerdeyiz. Valencia benim tarihe geçmemi sağlayan pist. Ben burada geçen sene 'MotoGP tarihinin en genç yarış kazananı' oldum. Dolayısıyla duygusu yoğun bir hafta sonu beni bekliyor. Ayrıca 2019 sezonu bu yarışla noktalanacak. Valencia bir kez daha kariyerimin dönüm noktalarından biri olacak. Benden neler beklendiğini biliyorum. Valencia ve Can Öncü isimlerinin yan yana geldiğinde nasıl duygular oluşturduğunun da farkındayım. Valencia benim için bir kez daha yeniden başlangıç noktası olacak. Bu başlangıçla birlikte beni sevenler, adımı sürekli podyumda görecekler" dedi.Şampiyon Marc Marquez pistte kutlama yapacakDünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun son yarışı da Valencia'da koşulacak. 2019 pilotlar şampiyonu Red Bull sporcusu Marc Marquez de, 4 kilometre uzunluğundaki Ricardo Tormo Pisti'ndeki yarışta kutlama yapacak. Kariyerinin 6'ncı MotoGP, toplamda 8'inci Dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, Marquez'in şampiyon unvanı ile çıkacağı pazar günkü Valencia mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak ve 27 tur sürecek. - İSTANBUL