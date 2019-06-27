27.06.2019 11:26
Haberler » Spor » Haber

Can Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa'da sahne alacak

Can Öncü ve Asrın Rodi Pak, Avrupa

Milli motosikletçiler Can Öncü Hollanda, Asrın Rodi Pak da İspanya'da gaza basacak.

Milli motosikletçiler Can Öncü Hollanda , Asrın Rodi Pak da İspanya 'da gaza basacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Can Öncü hafta sonu Dünya Moto3 Şampiyonası'nda, Asrın Rodi Pak da Superbike Şampiyonası ESBK'da mücadele edecek.
Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 8. ayağı yarın 4 bin 500 metrelik Assen Pisti'ndeki serbest antrenmanlarla start alacak. 29 Haziran Cumartesi günü sıralama antrenmanlarının ardından, 30 Haziran Pazar günü, 22 turdan oluşan yarış TSİ 12.00'de başlayacak.
Asrın Rodi Pak İspanya'da
Milli sporcu Asrın Rodi Pak, İspanya'nın Valencia kentinde hafta sonu düzenlenecek Superbike Şampiyonası ESBK'da mücadele edecek.
Sezonun üçüncü randevusu 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Asrın Rodi, 29 Haziran Cumartesi günkü sıralama antrenmanlarının ardından 18 turluk sezonun üçüncü yarışı için 30 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te piste çıkacak.
Kaynak: AA
Hollanda , İspanya , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:52 Barcelona, Neto transferini açıkladı
12:50 Toroslar'da yüzme kurslarına yoğun ilgi
12:50 Manisaspor'dan B planı, altyapı
12:43 Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz spor okulları kapılarını açıyor
12:43 Işıl ve İrem, jimnastikte Türkiye birincisi
12:43 Dart heyecanı Ankara'da yaşanacak
12:37 Emre-Yağmur Aşık çiftinin küçük kızının okulda söyledikleri kan dondurdu