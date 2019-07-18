Haberler» Güncel» Haber

Can pazarının yaşandığı feribottaki tahliye anları kameralara yansıdı

Çanakkale-Eceabat seferini yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle yolcular feribottan itfaiye merdivenleri üzerinde yürütülerek tahliye edildi.

18.07.2019 22:10 Can pazarının yaşandığı feribottaki tahliye anları kameralara yansıdı
Çanakkale- Eceabat seferini yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle yolcular feribottan itfaiye merdivenleri üzerinde yürütülerek tahliye edildi. Tahliye anlarında vatandaşların güçlükle karaya çıktıkları görüntülendi.

Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önledi. Öte yandan itfaiye aracının merdivenleri ile feribot üzerinde yürüyerek tahliye edilen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşların merdiven üzerinde korku içinde karaya ulaşma çabaları kameralara yansıdı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Çanakkale, Eceabat, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:50   Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
22:48   SPOR Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon formalarını değerlendirdi
22:46   Ankara'da kilometre dolandırıcılarına 'Sayaç' operasyonu: 5 tutuklama
22:45   ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz boğazında İran'a ait bir insansız hava aracı düşürdüklerini...
22:41   Hafter güçleri Mitiga Havalimanı'nı vurdu
22:41   Sudan'da rejim karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenler anıldı
22:40   "Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir İHA düşürdük"