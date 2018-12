15 Aralık 2018 Cumartesi 15:51



- Can Sevim: " Fenerbahçe çok kuvvetli bir takım"İSTANBUL - Afyon Belediyespor Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu söyledi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Afyon Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe'ye 92-68 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Afyon Belediyespor Başantrenörü Can Sevim, Fenerbahçe gibi çok kuvvetli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Kendileri hem ligde hem de Euroleague'de gösteriyor. 5 numaralı bölgede eksiklerimizin olması bize Fenerbahçe karşısında sıkıntı yaşattı. Elimizden geldiğince maçın içinde kaldık ama bu bizim içi çok zor oldu. Artık önümüzdeki maçalara bakacağız" dedi.