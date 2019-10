Can sıkıntısı ile başladı, gönüllülerin katılımıyla büyüdü'Bocuk Gecesi'nin ev sahibi Çamlıca Köyü sokakları renkleniyorEDİRNE - Edirne 'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü, Bulgaristan sınır ötesi programı "The Colours"(Renkler) ile renkleniyor. Can sıkıntısı ile başlayan duvar boyama sanatı, gönüllülerin katılımlarıyla büyürken, yeni nesil sivil mimariye hicvederek evlerin doğal görünümlerini engelleyen sıvaları kırmayı amaçlıyor.3 yıl önce Keşan'ın Çamlıca Köyü'nde köy gençleri, çocuk ve kadınların sokak boyama yolculuğu, uluslararası boyutlara ulaştı. Başladıkları serüveni anlatan Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Tahir Demirel "Gençlerle canımız sıkıldığında başlanılan bir hareketti. 'Draw a cat' şakasıyla duvarlara kedi çizdik. Dışarıdan gelenlerin ilgisiyle duvar biraz daha büyüdü. Sonra 'neden biz bunu Avrupa Birliği Projesi olarak devam etmeyelim diye düşünüp başvurduk" diyerek Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi Programı'na kabul edildiklerini belirtti.Türkiye'nin cadılar bayramı olarak anılan 'Bocuk Gecesi'ne ev sahipliği yapıyorÖte yandan, Edirne'nin Keşan İlçesine bağlı Çamlıca Köyü, her yıl Türkiye'nin cadılar bayramı olarak anılan ve binlerce yerli ve yabancı turisti çeken 'Bocuk'a ev sahipliği yapıyor. Eski bir Balkan geleneği olan gece de kazanlarda kabak tatlıları pişiyor, korkutma ritiülleri ve tiyatral sahneler sergileniyor.Gönüllüler ile büyüyorSokak duvarlarına birbirinden güzel figürler çizen ekip, zamanla büyümeye başladı. Her gelenin duvarlara renk katmasıyla devam eden projeyi anlatan Demirel, "Bir çekirdek grubumuz var, bizim yanımıza gelip fırça kullanmayı öğrenen gönüllüler, kendi ekiplerini oluşturup köyün farklı yerlerinde boyama devam ediyor. Onların da yanlarında gelenlerle birlikte de yeni gönüllüler ile büyümeye devam ediyoruz" dedi.Sivil mimariye hicivErken zamanlarında bir tarzı olmayan akımının, zamanla bir tarzı da oluşmaya başladı. Önceleri sadece duvar boyama spontane olarak başlayan boyamalar bir süre sonra sivil mimariye hiciv ile devam ettiğini belirten Demirel, "Orijinalinde kırmızı tuğla bulunan evin üzerini sıvamışlar, biz de onun üzerine kırmızı tuğla desenleri çizerek evin gerçeğinin daha güzel olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Sivil mimari hicivleri var aslında çalışmalarımızda, çiçek veya ağaç çiziyoruz evlere ve duvarlara, bunu yaparak da onlardan çiçek ekmelerini veya ağaç dikmelerini talep ediyoruz" diyerek zamanla kendilerine dönüş başladığını belirtti. "Bu hafta güzel bir örneğe rastladık. Bir evin sahibinin sıvalarını kırmaya başladığını gördük, bizden rehberlik etmemizi istedi. Aramızda mimarlar vardı, bu arkadaşlarla buluşturduk. Mutluyuz" dedi.Köy sakinleri köyün yeni halinden memnunEv duvarlarının ve sokaklarının yeni halinden Çamlıca Köyü sakinleri ise oldukça memnun. Sokaklarının yenilendiğini, yeni bir hava geldiğini söyleyen köy sakinleri, "Sokakları boyayan arkadaşlara çay ve börek getiriyoruz, köyümüzün geldiği noktadan da oldukça mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu."The Colours" (Renkler) projesi ile Çamlıca Köyü sokakları boyanmaya ve renklenmeye devam ediyor. Köy sokakları ise birbirinden ilginç boyamaları ile misafirlerini bekliyor.