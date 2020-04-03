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Can Sıkıntısını Gidermek için Uygulama Mağazalarına Yöneliyoruz

2020 yılının ilk çeyreğinde, uygulama mağazalarında 23 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı açıklandı.

Küresel salgın nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz günlerde can sıkıntımızı gidermek için cep telefonlarımızda yer alan uygulamalara yöneldik.

03.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:50
Can Sıkıntısını Gidermek için Uygulama Mağazalarına Yöneliyoruz
2020 yılının ilk çeyreğinde, uygulama mağazalarında 23 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı açıklandı.

Küresel salgın nedeniyle evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz günlerde can sıkıntımızı gidermek için cep telefonlarımızda yer alan uygulamalara yöneldik.

Yapılan bir araştırma, Mart ayı içerisinde Android kullanıcılarının uygulamalarda geçirdikleri zamanın %20 oranında arttığını ortaya koydu. Uygulamalarda geçirilen zamanın yanı sıra uygulama mağazalarında satın alımların da arttığı araştırma sonucunda yer alıyor. Satın alımların bir önceki çeyreğe kıyasla %15 arttığı belirtiliyor.

Zoom En İyi iPhone Uygulaması Seçildi

Araştırmaya göre iOS kullanıcıları Android kullanıcılarına oranla daha çok uygulama içi satın alma gerçekleştirdi. Yeni uygulama indirme oranlarına bakıldığında ise Android kullanıcıları birinci sırada yer alıyor.

Şimdiye kadar, ağırlıklı olarak sosyal medya uygulamaları ve eğlence uygulamaları indiriliyorken günümüzde Zoom ve Houseparty gibi çevirimiçi görüntülü konuşmayı mümkün kılan uygulamaların kullanımında ciddi oranda bir artış meydana geldi.

Mart ortasında başlayan Houseparty kullanımlarıyla ilgili olarak 735 kat bir artış gerçekleştiği belirtildi. Bu rakam şimdiye kadarki artış oranları göz önüne alındığında rekor bir artış olarak değerlendirilebilir. Diğer pek çok çevirimiçi görüntülü konuşma uygulamasına göre kısmen daha yeni bir uygulama olan Zoom ise 2019 yılının dördüncü çeyreğinde en iyi iPhone uygulaması olarak seçildi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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